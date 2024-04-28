Ünlü komedyen 'Bahar' dizisine konuk oluyor

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren çok konuşulan Bahar, ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Pelin Karahan'ın iki bölüm konuk olduğu dizinin yeni bölümüne sürpriz bir isim daha konuk olacak.

YASEMİN SAKALLIOĞLU KONUK OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un başrolünde yer aldığı, MF Yapım imzalı diziye ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu konuk oluyor.

Dizinin 11'inci bölümünde yer alacak komedyen, Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gönüllü olarak çalışmaya gittiği köyün muhtarı "Hasibe" karakterine hayat verecek.