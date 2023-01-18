Ünlü komedyen Al Brown hayatını kaybetti
Amerikalı oyuncu ve komedyen Al Brown uzun süredir Alzheimer hastalığı ile savaşıyordu. Al Brown, 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber ünlü komedyenin sevenlerini üzdü.
The Wire dizisindeki Stan Valchek rolüyle hatırlanan Amerikalı oyuncu ve komedyen Al Brown, 83 yaşında alzheimer hastalığına yenik düştü. Haber, Brown’ın Alzheimer ile savaştıktan sonra 13 Ocak Cuma günü Las Vegas’ta öldüğünü bildiren kızı Jenny tarafından TMZ’ye doğrulandı.
Al Brown'un ölümü sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Bazıları ise Al Brown'un kurtuluşa erdiğini hastalıktan ve acıdan kurtulduğunu dile getirdi.
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