Sevilay Yılman'la Murat Gezici arasındaki tartışma büyüdü: 'Terbiyesizsin', 'Sensin terbiyesiz'

Habertürk TV'de izleyicilerle buluşan 'Açık ve Net' programında dün, gazeteci Uğur Dündar'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı söyleşi sırasında SADAT reklamı yayınlanması tartışıldı.

Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici ile Habertürk yazarı Sevilay Yılman arasındaki gerilim, moderatör Kübra Par'ın reklama gitmesiyle sonuçlandı.

Peki ne oldu?

Gezici, "Yarın SADAT'tan birileri milletvekili olarak Meclis'e girecek. SADAT, FETÖ'den daha tehlikeli bir örgüttür" dedi. Bunun üzerine programın konukları ve Kübra Par itiraz etti. Murat Gezici, TV 100 yönetimini eleştirmeye devam edince Sevilay Yılman, "Kemal Kılıçdaroğlu kanal yönetiminin özrünü kabul ediyor, size ne oluyor anlamıyorum?" dedi.

'ÇOK BEL ALTI VURUYORSUNUZ'

Bunun üzerine Gezici, herhangi bir isim belirtmeden "Bu ülkede şehit yakınlarına bile küfredildi, siz gidip küfreden adamları övdünüz" dedi. Yılman, "Bana mı diyorsunuz? Çok bel altı vuruyorsunuz, terbiyesizlik yapıyorsunuz" diye çıkıştı.

'SENSİN TERBİYESİZ'

Gezici, "Bana terbiyesiz diyemezsin, sensin terbiyesiz" diye karşılık verince Yılman da "Terbiyesizsin çünkü biraz önce de benim söylediğim bir şeye de 'FETÖ taktiği' dediniz. Şimdi de 'şehit yakınına küfredene övgü düzdünüz deniniz, Lütfü Türkkan meselesini hatırlatarak. Ayıp ya" ifadesini kullandı.

Devamında öne çıkan sözler şöyle:

- Sevilay Yılman: "Ben hayatımda ilk defa böyle bir insanla karşılaşıyorum."

"Ben 17-25 Aralık'ta deliler gibi FETÖ'ye karşı mücadele ederken, Murat Gezici anket yapıyordu, 'cemaat parti kursa yüzde 10'u geçer, iktidarı aşağı indirir diye anket yayınlıyordu."

- Murat Gezici: "(Ergenekon davasını hatırlatarak) Ben bu davalara karşı mücadele ederken sen FETÖ'nün dizinin dibinden ayrılmıyordun."

- Sevilay Yılman: "Ama artık yeter Kübra, ben kalkıyorum. Bu kadar terbiyesiz, ahlaksızlık olmaz."

Tartışma sürerken Kübra Par reklam arasına gitti.