Uğur Dündar'ın 'Barbie' paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Gazeteci Uğur Dündar'ın 'Barbie' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımında Dündar, İSKİ skandalında ABD'ye para kaçırdığı söylenen iş insanı Halil Bezmen'in ABD'deki evine gidişi ve dayak attığı Remzi Çelik olayına atıfta bulundu.

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Uğur Dündar'ın 'Barbie' paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Barbie filmi yeni bir akımın kapısını araladı.

Bu kapsamda sosyal medya kullanıcıları, kendi Barbie hallerini paylaşmaya başlarken, Gazeteci Uğur Dündar'ın gönderisi kısa sürede gündem oldu.

BARBİE HALİNİ PAYLAŞTI

Paylaşımında Dündar, 1994'te İSKİ skandalında ABD'ye para kaçırdığı söylenen iş insanı Halil Bezmen'in ABD'deki evine gidişi ve orada Remzi Çelik'e dayak atması olayına göndermede bulunarak, Barbie halini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Sayın "Barbie"ler, lütfen kapıyı açar mısınız efendim?.."

Dündar'ın paylaştığı Barbie hali şöyle:

Uğur Dündar'ın 'Barbie' paylaşımı sosyal medyayı salladı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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