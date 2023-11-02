Tutuklanmıştı: Gazeteci Tolga Şardan, İstanbul'a nakledilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 1 Kasım'da Ankara'da tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilen T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan, bugün İstanbul'a nakledildi.

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Tutuklanmıştı: Gazeteci Tolga Şardan, İstanbul'a nakledilecek

Gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek tutuklanmış, Şardan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla suçlanmıştı.

MİT'in yargı raporunu yazan gazeteci Tolga Şardan tutuklandıMİT'in yargı raporunu yazan gazeteci Tolga Şardan tutuklandıGüncel

İSTANBUL'A NAKLEDİLECEK

Şardan'ın, soruşturmayı başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu akşam saatlerinde İstanbul'a yola çıkarıldığı öğrenildi. Şardan'ın Silivri Cezaevi'ne nakledilmesi bekleniyor.

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