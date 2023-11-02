Tutuklanmıştı: Gazeteci Tolga Şardan, İstanbul'a nakledilecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 1 Kasım'da Ankara'da tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilen T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan, bugün İstanbul'a nakledildi.
Gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek tutuklanmış, Şardan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla suçlanmıştı.
İSTANBUL'A NAKLEDİLECEK
Şardan'ın, soruşturmayı başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu akşam saatlerinde İstanbul'a yola çıkarıldığı öğrenildi. Şardan'ın Silivri Cezaevi'ne nakledilmesi bekleniyor.
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