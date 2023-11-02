TRT1 beklenmedik bir kararla final kararı verdi! 1 hafta sonra o dizi artık yok

haber7'nin aktardığına göre; Her Salı akşamı TRT1 ekranında yayınlanan Hayatımın Neşesi dizisinin yayından kaldırılacağı tarih belli oldu.

Senaryosunu Ekin Atalar’ın kaleme aldığı Hayatımın Neşesi hakkında hayal kırıklığına uğratan haber geldi. Yönetmenlik koltuğunda Şahin Altuğ’un oturduğu TRT1 dizisinin yayın hayatının biteceği izleyenlere duyuruldu.

Yapımcılığını Güneş Çelikcan ve Merve Zorlu’nun üstlendiği Hayatımın Neşesi’nin final tarihi ortaya çıktı. Şebnem Bozoklu ile Tolga Tekin ikilisini bir araya getiren dizinin 7 Kasım tarihinde yayından kaldırılacağı öğrenildi. Bilindiği üzere Goya Entertainment imzalı Hayatımın Neşesi ekran macerasına ilk kez 7 Temmuz tarihinde atılmıştı.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN YERİNE BAŞLAMIŞTI

Hayatımın Neşesi dizisi, Masumlar Apartmanı dizisinin yerine başlamıştı.

Hayatımın Neşesi, Goya Entertainment imzalı, ilk bölümü 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Şahin Altuğ'un üstlendiği, senaryosunu Ekin Atalar'ın kaleme aldığı komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Şebnem Bozoklu ile Tolga Tekin paylaşmaktadır.