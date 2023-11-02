Adı ani bir kararla değiştirildi! ATV dizisinin yeni ismini duyunca şaşıracaksınız

ATV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Ancak iddialı dizinin adı değiştirildi. haber7'deki habere göre; Yönetmenlik koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu Tutsak dizisi hakkında radikal bir karar alındı. Sete çıkan ve hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği dizide isim değişikliğine gidildi. Kore'den uyarlanan ve kadrosunda birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Tutsak'ın yeni adı resmen belli oldu.

Hikayesiyle şimdiden merak konusu haline gelen ARC Film imzalı Tutsak'ın yeni ismi Altın Kafes olarak açıklandı. ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes’in heyecanla beklenen oyuncu kadrosu ise şu şekildedir: Aytaç Şaşmaz, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Ebru Cündübeyoğlu, Kaan Turgut, Ali Kayra Kul, Sacide Taşaner, Sümeyra Koç, Cansu Mumcu, Şifa Nur Gül, Aksel Yılmaz, Eda Nur Gülbudak, Murat Kılıç, Gurur Çiçekoğlu ve Buse Orcan.