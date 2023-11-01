Yeni hasat edilen ürünlerle yapılıyor. 1 kaşığı bile servet değerindeymiş

Yeni hasat edilen safranla yapılan hasat şenliklerle kutlanıyor. Peki safranın bilinmeyen faydaları nelerdir?

Yeni hasat edilen ürünlerle yapılıyor. 1 kaşığı bile servet değerindeymiş

Ortalama 150 bin çiçekten sadece 1 kilogram elde edilen, kozmetik, gıda ve ilaç endüstrisi gibi sektörlerde kullanılan, kilogramı 250 bin liradan alıcı bulduğu için de "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adlandırılan safrana yönelik festival, Kaymakamlık, Belediye ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle gerçekleşiyor.

Karabük'te safran hasadı festivalle yapılıyor

Yeni hasat edilen safranla yapılan festivale ilgi de büyük oluyor

Yeni hasat edilen ürünlerle yapılıyor. 1 kaşığı bile servet değerindeymiş - Resim : 1

SAFRANIN FAYDALARI

Safran antioksidan bakımından oldukça zengindir. Strese karşı hücreleri korur.
Yaşa bağlı olarak zihinsel bozukluklara iyi gelir.
İltihapların tedavisinde de kullanılır.
Hafıza kaybına iyi gelir. Ayrıca hafızayı güçlendirmesiyle de bilinir.
Hem erkeklerde, hem de kadınlarda cinselliğe iyi gelir.
Astım gibi solunum yolu hastalıklarının tedavi sürecine destek olur.
Antikanserojen özelliği mevcuttur. Kanserli tümörlerin yayılmasını engeller ve küçülmesine yardımcı olur.
Safranın kokusunun rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkisi vardır.
Sindirim bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Sindirim sistemine destek olur.
Peptik ülserin tedavisinde kullanılır.
İştah açıcıdır. Bu yüzden kilo almak isteyen kişilerin beslenme programına eklenebilir.
Diş etini güçlendirir. Diş eti ağrılarını azaltır.
Cilt lekelerini azaltır. Cildin parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur.
Cildin yaşlanmasını önler. Güneşin zararlı etkilerine karşı cildi korur.

Kaynak: lezzet.com.tr

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