Survivor'da ilk finalist belli oldu

Avatar Atakan, "Arenaya çıktım, kendimi de çok iyi hissediyordum 4-0 oldu. Batuhan'a hiçbir şeyin daha bitmediğini söyledim. Çünkü 4-0'dan çok geri dönüldüğünü belirttim. Batuhan da öyle hissetmediğini söyledi. 4-4 oldu hala kendime oran olarak daha yüksek veriyorum. Seda inanılmaz bir geri dönüş yaptı. Neden burada olduğunu bir kez daha bana gösterdi." dedi.

'MUCİZE GİBİYDİ'

Seda Ocak, "Bir an da böyle olay 4-0'a gelince Ogeday'la konuştuk ve sadece atışı çözmeye oynayarak ikinci tura hazırlık yapmam gerektiğini söyledim. O rahatlıkla oynadım. Bir önceki haftaya göre kötü atıyordum. Sonra Ogeday'ın dediğini dinlemediğimi dinliyormuş gibi yaptığımı fark ettim. Ogeday'ın dediğini dinleyince bir anda sayılar geldi. Gerçekten mucize gibiydi. Şans da yanımdaydı herhaldı." şeklinde konuştu.

'BİR TÜRLÜ OLMUYOR'

Nefise Karatay, "Bir türlü o kolyeyi alamıyorum. Sürekli final oynuyorum ama bir türlü olmuyor. Rakiplerimin hepsi birbirinden güçlü. Elimden geleni yapıyorum ama bir yerde tıkanıyorum. Geçen haftaya baktığımızda belki ilk oyunda düellonun yorgunluğu vardı ama iki de alabilirim diyordum. Ogeday faktörü vardı önümde ve Ogeday kolyeyi aldı. Umarım bugün oyun bana bakabilir" ifadelerini kullandı.

'ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

Batuhan Karacakaya, "Asıl oyunlar bu ikisi. Bunu kazanmak için sanki hiç kazanmamışcasına elimden geleni yapacağım. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.

'SAVAŞACAĞIM'

Hedeflerini aşama aşama belirlediğini söyleyen Ogeday Girişken şu ifadeleri kullandı:

Güzel işler başardık ama şu an bunu taçlandırmak istiyorsam özellikle bu ilk oyunu almak güzel olur. Alamazsam ikincisi için savaşacağım. Çünkü yarı finali istiyorum ama yarı finalle de bitmiyor iş. Hedeflerimi hep basamak olarak koydum, bu da benim için bir basamak. Çünkü hedefi direkt şampiyonluğa koyduğun zaman yolda ayağın tökezlediğinde hayal kırıklığı daha kolay oluyor. İstanbul biletini kazanmak benim için bir basamaktı, şimdi ikinci basamaktayım. İnşallah bugün elim tutar ve atışlarda başarılı olurum

İLK FİNALİST BATUHAN

Survivor All Star'da yarışma sonunda Avatar Atakan'a karşı galip gelen Batuhan Karacakaya ilk finalist oldu.