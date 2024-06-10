TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı

TRT1 ekranlarında yayımlanan ''TV dizisi'' final yapıyor. Gelen bilgilere göre “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” yeni sezonda yer almayacak

TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı

TRT 1’in etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyan “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” 2.sezonda olmayacak. İddialı dizinin final yapacak olması seyircileri çok üzdü.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin final bölümünde neler yaşanacak?

Dizi Doktoru'nun aktardığı habere göre; Arslanşah’ın oyunları yüzünden beylerle karşı karşıya gelen Sultan Nureddin, savaşın eşiğine gelmiştir. Selahaddin ve Gazileri, Karategin’i bulmuş fakat Maral’ın tuzakları yüzünden büyük bir tehlike ile karşı karşıya gelmiştir.

TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı - Resim : 1

Müslüman kanı dökmek istemeyen Sultan Nureddin’in tek yolu Selahaddin’in Karategin’i bulup getirmesidir. Selahaddinler büyük bir tehlikenin ortasındayken onu kurtaran Ömer Mella olur ve bu sayede de Karategin’i Maral’ın elinden kurtarırlar.

Karategin’i Arslanşah’ın vurdurduğunu öne sürerek savaşı durdurmaya çalışan Sultan Nureddin’e karşı çıkan Arslanşah, Karategin’in sağ salim dönmesiyle köşeye sıkışır. Beyler, Arslanşah’a öfkeliyken Bernard’ın kurduğu plan devreye girer ve Bernard’ın bıraktı Temur gelerek Karategin’i vurmadığını söyleyerek inkar eder. Her iki taraf arasında sıkışan Beyler ne Arslanşah’ın ne de Sultan Nureddin’in yanında birlik olmayı kabul etmez.

TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı - Resim : 2

Beylerin dağılması Zengilerin kuvvetini azaltırken Bernard’a ise Gazze için harekete geçme fırsatı doğurur. Bu durum Sultan Nureddin’in ve Selahaddin’i huzursuz ederken Selahaddin ne yapıp edip Beyleri kalmaları için ikna edecek ve hep birlikte Kudüs için harekete geçecektir.


Selahaddin, Gazze’ye yönelen Bernard’ı nasıl alt edecektir? Dağılan Müslümanlar yeniden birlik hâline getirilebilecek midir? Kendi hırsları uğruna suikast tertip etmekten ve dahi Türklerin amansız düşmanı haçlılarla bile ittifak etmekten çekinmeyen Arslanşah’ın gerçek yüzü nasıl aşikâr olacaktır? Selahaddin ve Nureddin, Kudüs’e yürüyecekken nasıl bir kuvvetle karşı karşıya kalacaktır?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, bu akşam final bölümüyle saat 20.00’de TRT 1’de…

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