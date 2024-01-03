Sputnik işvereni şikayet etti, grevdeki gazeteciler karakola çağrıldı: 'Çalışanlarını ve sendikayı tanıyamamışlar'

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) grev kararı almış, bunun ardından 24 sendika üyesi işten atılmıştı. TGS, adil bir ücret ve işten atılan gazetecilerin işe iadesi talebiyle İstanbul ve Ankara'da greve çıkmıştı.

Sputnik grevinin 138. gününde işveren temsilcilerinin şikayeti üzerine grevdeki gazeteciler ifade vermeye çağrıldı.

Konuya dair bir basın açıklaması yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), "Haklı ve meşru grevimizi etkisiz kılmak için grev kırıcılık yapan kimi şahısların işverenliğe hitaben kaleme aldığı mektupları delil olarak sunan Sputnik, grevcilerin grev kırıcılarla yaptığı müzakerelerin sosyal medyadan paylaşılmasını ise suç olarak nitelendiriyor" dedi.

TGS tarafından yapılan açıklama şöyle:

"TGS Yönetim Kurulu ile sekiz grevciden şikâyetçi olan Sputnik işvereni, yasal ve kanuni olan grevimizin '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa' aykırı olduğunu iddia ediyor! Bununla da yetinmeyip iş ve çalışma hürriyetini ihlal etmekle, huzur ve sükunu bozmakla itham ediyor.

Haklı ve meşru grevimizi etkisiz kılmak için grev kırıcılık yapan kimi şahısların işverenliğe hitaben kaleme aldığı mektupları delil olarak sunan Sputnik, grevcilerin grev kırıcılarla yaptığı müzakerelerin sosyal medyadan paylaşılmasını ise suç olarak nitelendiriyor.

Öte yandan, kanunlarımızda bir grevin nasıl yapılacağının açıkça yazmasına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin Sputnik işvereni hakkında sendikal hakları ihlal etmekten para cezası kesmesine rağmen, savcılığın şikâyeti haklı bularak grevcileri ifade vermeye çağırması, hukukun tarafsızlığına gölge düşürmektedir.

Ancak yine de, gerçeklikle ilgisi bulunmayan, vasat iddialarla dolu bu şikayetin takipsizlikle sonuçlanacağından kuşkumuz yok.

Zira,

Grevin hukuka aykırı olduğunu iddia edip dava açtılar. Yargı bu iddiayı kabul etmeyerek grevimizin kanuni olduğuna karar verdi.

İşyeri sendika temsilcimiz Nejdet Eksilmez'i işten çıkardılar. Mahkeme ilk duruşmada işe iadesine karar verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca teftiş yapıldı. Müfettişler yapılan toplu işten çıkarmaların ekonomik nedenle değil sendikal nedenle yapıldığını tespit ederek idari para cezası kesti.

Görüldüğü gibi Sputnik işvereninin tüm hukuksuzlukları birbiri ardına boşa çıkıyor.

Sputnik çalışanlarının kazanılmış haklarını ve anayasanın uygulanmasını istemekten başka bir talebi yoktur. Sputnik işvereninin grevcileri bu şekilde yıldıracağını düşünmesi, çalışanlarını ve sendikamızı tanımamış olmasından kaynaklanmaktadır. Haklı olduğumuz grevimizden ne mahkeme baskısı ile ne de polis baskısı ile vazgeçeriz."