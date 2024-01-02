Furkan Karabay'dan mesaj: Sonunda beraat edeceğim dosyada beni daha ne kadar içerde tutacaklar?

Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay, " Yine de merak ediyorum, sonunda beraat edeceğim dosyada beni daha ne kadar içerde tutacaklar? Bir an önce duruşma tarihinin verilmesini bekliyorum" dedi.

Furkan Karabay'dan mesaj: Sonunda beraat edeceğim dosyada beni daha ne kadar içerde tutacaklar?

Editörümüz Furkan Karabay, tutukluluğunun 5'inci gününde Silivri Cezaevi'nde yeni bir mesaj gönderdi.

Karabay'ın sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda "Herkese merhaba… Bugün avukatlarımız aracılığıyla tutukluluğuma itiraz ettik. Yazılı kanunlar bile uygulansa bir gün burada kalmamam gerekiyor. Ancak maalesef intikam adaletin önüne geçmiş durumda. Yine de merak ediyorum, sonunda beraat edeceğim dosyada beni daha ne kadar içerde tutacaklar? Bir an önce duruşma tarihinin verilmesini bekliyorum ki bana gazetecilik dersi vermeye kalkanlara göğsümü gere gere hem hukuk hem gazetecilik dersi verebileyim! Silivri’den sağlıcakla…" denildi.

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