Sputnik grevi İstanbul ve Ankara’da bugün başlıyor

TGS, toplu iş sözleşmesinin uzlaşmayla sonuçlanmaması ve işten atılan 24 sendika üyesi gazetecinin işe iadesi için İstanbul ve Ankara’da bugün greve çıkıyor.

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Sputnik grevi İstanbul ve Ankara’da bugün başlıyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Toplu iş sözleşmesinin uzlaşmayla sonuçlanmaması ve işten atılan 24 sendika üyesi gazetecinin işe iadesi için İstanbul ve Ankara’da greve çıkıyor. Grev, Sputnik’in İstanbul ve Ankara’daki ofislerinin önünde gerçekleşecek.

TGS ile Sputnik arasında sürdürülen ve grev kararıyla sonuçlanan TİS görüşmelerinin ardından 23 gazeteci işten çıkarmıştı. Yaşananların ardından TGS basın açıklaması yaparak işten çıkarmaları protesto etmişti.

BAKAN’A SORULDU

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, grev kararının alınmasının ardından 24 gazetecinin işten çıkarıldığı Sputnik'i Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a sordu. “Çalışma Bakanlığı müdahil oldu mu?” diyen Çakırözer Bakanlığa şu soruları yöneltti:

• Aralarında sendika işyeri temsilcilerinin de bulunduğu 24 gazetecinin işveren tarafından işten çıkarılmasından haberdar mısınız?

• Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken toplu işten çıkarmaların yapılması kanunlara uygun mudur?

• İşveren toplu işten çıkarmalar konusunda Bakanlığınıza bilgilendirmede bulunmuş mudur?

• Kanunlarımız ile güvence altında olan sendika hakkının ortadan kaldırılmasına karşı Bakanlık olarak nasıl bir çalışma yürütülmüştür?

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