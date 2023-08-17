Independent Türkçe’de haber merkezi çalışanları işten çıkarıldı

Independent Türkçe’de “Çeviri habere ağırlık vereceğiz” denilerek haber merkezinin işine son verildi.

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Independent Türkçe’de haber merkezi çalışanları işten çıkarıldı

Medyaradar'da yer alan habere göre Nevzat Çiçek’in genel yayın yönetmenliğini yaptığı Independent Türkçe’de artık çeviri ve dış haberlere ağırlık verileceği söylenerek özel haberler üreten haber merkezi çalışanlarının tamamının işine son verildi.

Geçtiğimiz hafta alınarak bildirilen karar kapsamında işlerine son verilen haber merkezi çalışanlarının Ali Kemal Erdem, Cihat Arpacık, Abdülhakim Günaydın, Lale Elmacıoğlu, Mehmet Altunkılıç ve Mert Eski olduğu belirtilirken alınan karara tepki gösteren haber merkezi sorumlusu Adem Demir’in de kendi isteğiyle işten ayrıldığı öğrenildi.

İKİNCİ HABER MERKEZİ DEPREMİ

Independent Türkçe, 2019 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra kanuni haklarının eksik verildiği iddiasıyla tepki gösteren Haber Müdürü İnan Demirel, Şef Editör Bengü Şap, editörler Pınar Hortoğlu, Ali Dağlar ve Saime Toktaş ile yollarını ayırmıştı.

O günlerde kurumdan yapılan açıklamada işten çıkarmaya ekonomik nedenler gerekçe gösterilmişti. Bu son işten çıkarmada dört yıllık Independent Türkçe’de ikinci haber merkezi depremi oldu.

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