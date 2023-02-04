Sözcü TV'ye iki transfer: Hüseyin Tahmaz ve Tuba Emlek de kadroda

Genel müdürlük koltuğuna usta gazeteci Yılmaz Özdil’in oturduğu Sözcü TV, 15 Mart’ta yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor.

Yayın hayatına günler kalan Sözcü TV, transferlere hız verirken son olarak iki isim daha kanalın kadrosuna dahil oldu.

Hüseyin Tahmaz, Şef Editör Yardımcısı olarak Sözcü TV’de göreve başladı. Tahmaz, transfer haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: “Sözcü Televizyonu'nda başlayayazdim. Rabbim affetsin…’

Öte yandan kadroya Flash TV'den ayrılan Tuba Emlek de katıldı.

HÜSEYİN TAHMAZ KİMDİR?

Meslek hayatına 1999’da Kanal 6’da stajyer olarak başlayan Hüseyin Tahmaz sırasıyla Nokta Dergisi, Tempo’da çalıştıktan sonra 2008’de televizyonculuğa geçerek CNNTÜRK’te çalışmaya başladı. Televizyonun el değiştirmesinin ardından 2019’da kanaldan ayrılan Tahmaz son 3 yıldır İBB kuruluşu İETT’nin Basın Danışmanlığı görevini yürütüyordu.

TUBA EMLEK KİMİDR?

Tuba Emlek, gazeteci, yazar, program yapımcısı ve sunucusu. Bir dönem Yurt Gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Emlek, uzun yıllar Halk TV'de sunuculuğunun yanı sıra Genel Koordinatör ve İstanbul Temsilcisi görevlerinde bulundu.

Ocak 2020'de Tele 1'e transfer olan Emlek burada "Mercek" adlı programı sunmuş ve ardından kanaldan ayrılarak Flash Haber TV'ye katıldı.

Tuba Emlek'in bugüne dek yayınlanmış Kahraman Kadınlar, Korkma, İz Bırakanlar, Cumhuriyet Yolunda İz Bırakanlar, Şiir Adam, Çağdaş Cumhuriyet Kadını ve Yeniden İstanbul isimli yedi kitabı bulunuyor.