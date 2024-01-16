Sözcü TV’de büyük kayıp: Yayın Koordinatörü alkışlarla veda etti

Sözcü TV Yayın Koordinatörü Alpaslan Akkuş emekli oldu.

Vedasını sosyal medyadan paylaşan Akkuş, "İlk şefim şinasi abim, “öğrendiğini öğret” dedi; hep buna uğraştım, 29 yıl; haberden emeklilik olmaz da biraz da fenerbahçe konuşmak, belki denk gelip ders anlatmak için veda olur; o da doğumuna el verdiğin ev gibi yerde olur; kırdıklarımız affetsin; ustalara selam olsun…" dedi.

Mesai arkadaşları, Akkuş'u alkışlarla uğurladı.

ALPASLAN AKKUŞ KİMDİR?

Alpaslan Akkuş 1974'te Ankara'da doğdu. Samsun Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Akkuş, gazeteciliğe Kanal E’de dış haberler servisinde başladı. NTV’de dış haber şefliği yapan Akkuş, ATV ve Show TV de haber müdürlüğü görevini üstlendi. Akkuş, CNN Türk’de şef editörlük ve Habertürk’te editörlük yaptıktan sonra Alişer Delek’in davetiyle Sözcü TV bünyesine katılmıştı.