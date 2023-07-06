'RTÜK’ün aldığı bu karar tarihe kara bir leke olarak geçecek'

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın Abdullah Öcalan hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle kanala bir hafta süreyle yayın durdurma cezası ve yüzde 5 idari para cezası verdi.

Yüzde 5 para cezasına göre Tele1, bir önceki aydaki yani Haziran ayındaki reklam gelirlerinin yüzde 5'ini ceza olarak ödemek zorunda kalacak.

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “4 soru 4 yanıt” programında Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri gerekçe gösterilerek “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Tele1, önceden de 14 ve 28 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerle ilgili yaptığı yayınlar nedeniyle para cezasına çarptırılmıştı. Tele1’e 18 dakika programındaki oy pusulası yorumları nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verilmişti.

“BU KARAR, TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEK”

Gerçek Gündem’e konuşan DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, RTÜK’ün Tele1 hakkında aldığı kararın tarihe kara bir leke olarak geçeceğini belirtti.

Eren, “Zaten Merdan Yanardağ’ın tutuklanması hukuka ve insan haklarına aykırıydı. Daha tutuklanma aşamasındayken RTÜK Başkanı’nın verdiği beyanlar niyetlerini belli ediyordu” dedi.

Cezaevindeki meslektaşlarının serbest bırakılması gerektiğini belirten Eren, “Bu karar, Türkiye’de seçimlerden sonra iktidardan yana olmayan ve iktidarın kontrolü altında olmayan medya kuruluşları ile gazetecileri neleri beklediğinin habercisi. Umarım Türkiye’deki demokratik baskı, bu tür kararların alınmasını engeller” diye konuştu.