TGC'den RTÜK'ün TELE 1'e verdiği cezaya tepki

TGC, RTÜK’ün Tele1 TV'ye verdiği yayın durdurma ve para cezasına ilişkin "Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın düşünceleri nedeniyle tutuklanmasının ardından RTÜK’ün Tele 1 Televizyonu’na verdiği bu ağır cezalar, basın tarihine geçen kara bir lekedir" açıklamasında bulundu.

TGC'den RTÜK'ün TELE 1'e verdiği cezaya tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından RTÜK’ün Tele1 Televizyonu’na yayın durdurma ve para cezası vermesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın düşünceleri nedeniyle tutuklanmasının ardından RTÜK’ün Tele 1 Televizyonu’na verdiği bu ağır cezalar, basın tarihine geçen kara bir lekedir. RTÜK, kuruluş yasasına uygun olarak görev yapmalı, tüm medya kuruluşlarına eşit mesafede durmalıdır. Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. Yurttaşın habere erişimine engel olmaktan vazgeçmelidir" denildi.

TGC’nin internet sitesinde paylaşılan açıklama şöyle:

“Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Tele1 Televizyonu’na toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ve terörü övmek iddialarıyla yedi gün ekran karartma, beş kez program durdurma ve yüzde 5 para cezası vererek gazetecilik mesleğine doğrudan müdahale etmeyi sürdürmüştür.

RTÜK bağımsız ve eleştirel medya kuruluşlarına ceza vererek yurttaşın bilgiye erişim hakkını engellemeye devam etmektedir. RTÜK’ün kararları ölçüsüz, orantısız ve Anayasa’ya aykırıdır. RTÜK aldığı kararlarla kamusal meseleleri tartışmaktan caydırmayı hedeflemektedir. Sansür ve oto sansürü yaygınlaştırmaktadır.

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın düşünceleri nedeniyle tutuklanmasının ardından RTÜK’ün Tele 1 Televizyonu’na verdiği bu ağır cezalar, basın tarihine geçen kara bir lekedir.

RTÜK, kuruluş yasasına uygun olarak görev yapmalı, tüm medya kuruluşlarına eşit mesafede durmalıdır. Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. Yurttaşın habere erişimine engel olmaktan vazgeçmelidir.”

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