RTÜK’ten Tele1’e bir hafta yayın yasağı: 'Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü ayaklar altında'

RTÜK, Tele1’e bir hafta süreyle yayın durdurma cezası ve idari para cezası verdi. TGS Genel Başkanı Durmuş, “Bu karar asla kabul edilemez. Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü ayaklar altında” dedi.

Melisa Gülbaş Melisa Gülbaş
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın Abdullah Öcalan hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle kanala bir hafta süreyle yayın durdurma cezası verdi.

Merdan Yanardağ 27 Haziran’da canlı yayında Abdullah Öcalan ile ilgili yorumları yaptıktan sadece birkaç saat sonra polis tarafından gözaltına alındı. Ertesi gün ise "terör propagandası" yaptığı ve "suçluları övdüğü" iddiasıyla tutuklandı.

RTÜK, Tele1’e, 7 gün yayın durdurma cezasının yanı sıra yüzde 5 idari para cezası da verdi. Buna göre Tele1, bir önceki aydaki yani Haziran ayındaki reklam gelirlerinin yüzde 5'ini ceza olarak ödemek zorunda.

Tele1, önceden de 14 ve 28 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerle ilgili yaptığı yayınlar nedeniyle para cezasına çarptırılmıştı. Tele1’e 18 dakika programındaki oy pusulası yorumları nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verilmişti.

“BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ AYAKLAR ALTINDA”

RTÜK’ün Tele1’e bir hafta süreyle yayın durdurma ile yüzde 5 idari para cezası vermesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğünün ayaklar altında olduğunu dile getirdi.

RTÜK’ün verdiği bu karardan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Durmuş, Merdan Yanardağ’ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu:

“RTÜK’ü basın özgürlüğüne saygı duymaya davet ediyorum. Merdan Yanardağ’ın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz.”

Durmuş, “Merdan Yanardağ’ın hukuksuz bir şekilde tutuklanmasının ardından RTÜK yine kendinden bekleneni yaparak hukuksuz bir şekilde Tele1’e 7 günlük ekran karartma cezası verdi. Yayında sarf ettiği sözler nedeniyle ve sadece fikrini açıkladığı için bir gazetecinin hukuksuz bir şekilde tutuklanması asla kabul edilemez” diye konuştu.

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