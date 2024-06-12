Rakiplerini geçti! Survivor'da ikinci finalist belli oldu

İlk finalist olan Batuhan Karacakaya, "Gerçekten çok istedim ama bu kadar zor olacağını asla düşünmemiştim. 7 canla gittik, 3 cana düşmüştüm. Ben 3 canlayken Atakan'a baktığımda o 6'ydı. Yılmadım, bu iş tehlikeli olacak göreceksin dedim. Son iki oyunuma bakarsanız; Sondan 1 önceki oyunda dizimin bağı çözüldü. Gerçekten çok yorulmuştum. Ben çok mutluyum" dedi.

'HER ŞEYİMİZİ VERDİK'

Avatar Atakan, "Herhalde son 3-4 günde en fazla oyunu ben oynamışımdır. Zaten düelloda 17-18 oyun oynadım, dün de aynı şekilde. Sezonun da yorgunluğu var. Vücut kendini bitmeye programladığı için artık kendini veremiyor olabilir ama dün her şeyimizi verdik. İnanılmaz bir mücadeleydi. Batuhan'ı gerçekten tebrik ediyorum. Elimden geleni yapacağım, umarım kazanan taraf olurum" şeklinde konuştu.

'SAKİN OLMAYA ÇALIŞACAĞIM'

Seda Ocak, "Son parkurumuz buradaki, tabii ki kazanmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım ama ne olursa olsun çok mutluyum. Sonuçta performansımızla buraya geldik. Bugün de kimin hakkıysa o kazanacak. Sakin olmak gerekiyor onu biliyorum. Benim derdim kendimle, bazen atıyorum bazen atamıyorum. Daha sakin olmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

'ATIŞ İNŞALLAH YÜZÜME GÜLER'

Ogeday Girişken, "Çok kazanmak istiyorum. Dün kaybettim. Çok yaklaştım ama tam da yaklaşamadım. Bugün yeni ve son gün. Kapanış da olacağı için kapanışı güzel yapmak istiyorum ama atış inşallah yüzüme güler bugün. Güzel net bir skorla, iyi canlarımla inşallah sakin sakin kolyeyi alırım diyorum." ifadelerine yer verdi.

'NELER HİSSETTİĞİNİ AŞAĞI YUKARI TAHMİN EDEBİLDİM'

Nefise Karatay, "Atakan abiyle Batuhan final yaparken Atakan abi elenince neler hissettiğini aşağı yukarı tahmin edebildim. Gerçekten çok iyi yarıştılar ve bir kişi için kötü bir durum yaşanacaktı, o da Atakan abi oldu. Onun adına çok üzgünüm. Batuhan'ı da tebrik ediyorum. Dün oyun bana bakmadı ama bugün yeni bir gün. Elimden geleni yapacağım. Umarım bugün kolyeyi alabilirim." dedi.

OGEDAY DİZİNİ VURDU

Ogeday ve Atakan yarışırken Ogeday dizini vurdu. Murat Ceylan yarışı durdurdu. Tüm yarışmacılar Ogeday'ın başında toplandı. Doktor inceledikten sonra 'devam edebilecek misin?' diye sordu. Ogeday devam edeceğini söyledi.

İKİNCİ FİNALİST NEFİSE

Son oyunda Ogeday'a karşı galip gelen Nefise ikinci finalist oldu. Ogeday, Seda ve Atakan düelloya çıkacak.