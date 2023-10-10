Osman Gökçek tehdit etmişti: Merdan Yanardağ'dan gizli numaralardan gelen tehdit mesajlarına yanıt

Osman Gökçek'in tehditleri sonrası gizli numaralardan da tehdit mesajları aldığını açıklayan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "O numaraları da kimse bulmayacağımızı zannetmesin. Hele bu tehditlere hiç pabuç bırakmayız" dedi.

Son Güncelleme:
Osman Gökçek tehdit etmişti: Merdan Yanardağ'dan gizli numaralardan gelen tehdit mesajlarına yanıt

Yayında FETÖ bağlantıları ortaya dökülen Osman Gökçek, canlı yayın sonrası telefon ederek TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı arayıp tehdit etmeye kalkmıştı.

Yanardağ, bugünkü yayınında da gün içerisinde gizli numaralardan tehdit mesajları aldığını açıkladı.

CANLI YAYINDA YANIT

"Melih Gökçek ve oğlu Gökçek’i bir kez daha uyarıyorum" diyen Yanardağ şunları söyledi:

"Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek dün televizyonda bize durduk yerde saldırdı ve hakaret etti. Biz de buradan ona cevap verdik, ben çıktıktan sonra bana telefon açıp beni tehdit etmeye kalktı. Buradan ilan ediyorum. Ağzının payını verdim. Ardından da bugün birtakım telefon mesajları geldi. Bazı soysuz, ağzı bozuk tipler, gizli numaralardan tehditler savurdular. Onlar zannediyor ki onları bulamayız. O tehditleri savuranlardan bazılarının başına nelerin geldiğini onlar birliler. Nasıl hesap sorulduğunu bilirler. O numaraları da kimse bulmayacağımızı zannetmesin. Hele bu tehditlere hiç pabuç bırakmayız. Kaydettik, aldık ve onları bulacağız.

"BUNLARA BOYUN EĞMEM"

Melih Gökçek ve oğlu Gökçek’i bir kez daha uyarıyorum; öyle vururuz, kafana sıkarız gibi tehditler savuran birtakım soysuzları üzerimize göndermeye sakın kalkamayın. Öyle bir bedel ödersiniz ki, kaçacak yer bulamazsınız. Mertçe bir kavgaya varsanız ben varım ama kalleşlik, birtakım çete özentilerini üzerimize salarak bizi sindirmeye kalkmayın. Ya da bu durumdan vazife çıkarım nemalanmaya çalışan birtakım tipler çok ağır öderler bunun bedelini.

Beni tanıyanlar tanır; ben bunlara pabuç bırakmam. Bunlara boyun eğmem. Buradan bir kez daha uyarmış olayım."

Etiketler
Merdan Yanardağ
Son Güncelleme:
Show TV'den beklenmedik karar... Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu. Kadro değişiyor Show TV'den beklenmedik karar... Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu. Kadro değişiyor
Yıllarca yanlış pişirmişiz! 40 yıllık aşçıdan sabun gibi köpüren kahve tarifi Yıllarca yanlış pişirmişiz! 40 yıllık aşçıdan sabun gibi köpüren kahve tarifi
İşte RTÜK’ün yeni üyeleri İşte RTÜK’ün yeni üyeleri
Beklenmiyordu.. Muğla'ya büyük göç başladı: Valizini kapan geliyor işte nedeni... Beklenmiyordu.. Muğla'ya büyük göç başladı: Valizini kapan geliyor işte nedeni...
ÇOK OKUNANLAR
Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama
Finans uzmanından yatırımcılara uyarı: İşte patlama yapması beklenen 20 hisse Finans uzmanından yatırımcılara uyarı: İşte patlama yapması beklenen 20 hisse
Son yılların en dikkat çeken anketi: Erdoğan'ı geçen isim dikkat çekti! Son yılların en dikkat çeken anketi: Erdoğan'ı geçen isim dikkat çekti!
Kedicikler itiraf etti, Adnan Oktar'ın yaptığı eziyetlerin listesi ortaya çıktı! Kedicikler itiraf etti, Adnan Oktar'ın yaptığı eziyetlerin listesi ortaya çıktı!
Konut satışında yeni dönem: 1 Kasım'da başlıyor Konut satışında yeni dönem: 1 Kasım'da başlıyor