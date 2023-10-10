Show TV'den beklenmedik karar... Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu. Kadro değişiyor

Show TV'nin izlenme rekorları kıran fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta eğlenceli sahneleriyle sosyal medyaya da damga vurmaya devam ederken kadroya yeni karakterler giriş yapmaya başladı.

KADROYA PEŞ PEŞE YENİ TRANSFERLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “Kızılcık Şerbeti” dizisi her hafta cuma akşamlarına damga vuruyor. Hem reytinglerde, hem de sosyal medyada çok büyük ilgi gören sayılı diziler arasında yer alan proje renkli karakterleriyle de çok konuşulup çok tartışılıyor. Bu karakterlere bir yenisi eklenecek. Dizinin yeni bölümünde “Sümbül” karakteri geliyor. İrem Deniz role hayat verecek.

Sümbül’ün aniden hikâyeye dahil olup Ünallar’ı şaşırtacağı ve karakterin ailenin oğlu Mustafa’yla (Emrah Altıntoprak) bağlantılı olacağı öğrenildi.

KADRO DEĞİŞECEK

Edinilen bilgiye göre Kızılcık Şerbeti dizisinde sezon finali öncesi vedalar yaşanacak. Ayrılan oyuncuların yerine yeni oyuncular katılacak.

Kızılcık Şerbeti dizisi Mayıs 2024 tarihinde sezon finali yapacak. Dİzinin 2025 sezonunda da ekranda olması bekleniyor.