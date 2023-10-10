Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde flaş değişiklik! Karşı atağa geçecek

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde heyecan yine dorukta! Yeni bölümde Cezayir karşı atağa geçiyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde flaş değişiklik! Karşı atağa geçecek

dizidoktoru.com sitesinin derlediği habere göre; Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban’ın başrolü üstlendiği yapımcılığını KYN Yapımevi yaptığı ve yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Atakan’ın işkence görerek ölümle burun buruna gelmesinin ardından Onbeşli, abisinin intikamını almak için Tazıyev’in peşine düşer. Bu sırada Erman kaos planı gereği yüklü bir miktarda uyuşturucuyu getirip sokaklara dağıtmak peşindedir. Elbette Cezayir’in de buna karşı bir planı vardır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde flaş değişiklik! Karşı atağa geçecek - Resim : 1

Diğer yandan Vedat, Berfin’in peşini bırakmaz ve Cezayir’in tarafını tutan amcasını öldürür. Artık dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Eski kocasının kötü bir şeyler yapmasından korkan Berfin, Cezayir’e sığınır. Lakin bu Leyla tarafından hiç de hoş karşılanmayacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam Ne Zaman Final Yapacak?

Öte yandan ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin finaliyle ilgili bilgiler de gelmeye başladı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde flaş değişiklik! Karşı atağa geçecek - Resim : 2

Sevilen dizi Mayıs 2024 tarihinde sezon finali yapacak. Aksi bir durum olmazsa dizisinin 2024 ile 2025 yıllarında da devam etmesi bekleniyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerine gelmişti. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi gibi uzun soluklu olması bekleniyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde flaş değişiklik! Karşı atağa geçecek Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde flaş değişiklik! Karşı atağa geçecek
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