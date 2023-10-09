Yargı dizisine yeni karakter! Her şey yeniden başlıyor... Yeni kötü belli oldu

"Sema Ergenekon'un muhteşem kalemi, Ali Bilgin'in başarılı rejisi ve oyuncuların güçlü performanslarıyla birleşen 'Yargı' dizisi, üçüncü sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Her hafta seyir zevki yüksek bölümler sunan dizi, dün akşam ekrana gelen bölümüyle Total'de 5,61 reyting, AB'de 6,17 reyting ve ABC1'de 6,68 reyting alarak birinci sıraya yerleşti. Ilgaz ve Ceylin'in kızı Mercan'ın aranma süreci ise her hafta tansiyonu daha da yükseltiyor ve seyirciyi ters köşe sahnelerle bilmece çözmeye yönlendiriyor. Ayrıca diziye yeni bir kötü adamın dahil olacağı da belirtiliyor."

Yargı dizisine bomba isim dahil oluyor. Usta aktör Arif Pişkin, fenomen dizinin kadrosuna iş insanı Kadir Adarlı rolüyle dahil oluyor. 68. bölümde ekibe katılan Arif Pişkin’in dizinin yeni kötü adamı olacağı konuşuluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta aktör Arif Pişkin, fenomen dizinin kadrosuna iş insanı Kadir Adarlı rolüyle dahil oluyor. 68. bölümde ekibe katılan Arif Pişkin’in dizinin yeni kötü adamı olacağı konuşuluyor.

Arif Pişkin



Arif Pişkin, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Arif Pişkin'in Oynadığı Diziler

Kısmet / Namık / 2023

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 2022-2023

Gül Masalı / 2022

Son Yaz / 2021

Payitaht Abdülhamid / 2019-2020

İstanbullu Gelin / 2019

Ufak Tefek Cinayetler / 2017

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz / 2016

Güllerin Savaşı / 2014-2016

Vicdan / 2013

Öyle Bir Geçer Zaman ki / 2012-2013

Mor Menekşeler / 2011-2012

Kolej Günlüğü / 2011

Kurtlar Vadisi Pusu / 2009-2010

Gece Sesleri / 2008-2009

Köprü / 2007-2008

Kurtuluş / 1994

Arif Pişkin'in Oynadığı Filmler

Başka Türlü Aşk / 2023

Dip / 2022 / Erdal Akın

Merve Kült / 2022 / Terzi Hamdi

Bergen / 2022

Yapayalnız / 2021

5 Silahşörler / 2020

Her Şey Seninle Güzel / 2018

Bir Pazar Sonrası / 2017

Koca Dünya / 2016

Yaban / 1996

Ağrı’ya Dönüş / 1994

Ölürayak / 1991

A ay / 1988