Yargı dizisine yeni karakter! Her şey yeniden başlıyor... Yeni kötü belli oldu
“Yargı” dizisi üçüncü sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ederken kadroya yeni bir oyuncu katıldı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisine katılan bu oyuncu kötü bir karakteri canlandıracak
"Sema Ergenekon'un muhteşem kalemi, Ali Bilgin'in başarılı rejisi ve oyuncuların güçlü performanslarıyla birleşen 'Yargı' dizisi, üçüncü sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Her hafta seyir zevki yüksek bölümler sunan dizi, dün akşam ekrana gelen bölümüyle Total'de 5,61 reyting, AB'de 6,17 reyting ve ABC1'de 6,68 reyting alarak birinci sıraya yerleşti. Ilgaz ve Ceylin'in kızı Mercan'ın aranma süreci ise her hafta tansiyonu daha da yükseltiyor ve seyirciyi ters köşe sahnelerle bilmece çözmeye yönlendiriyor. Ayrıca diziye yeni bir kötü adamın dahil olacağı da belirtiliyor."
Yargı dizisine bomba isim dahil oluyor. Usta aktör Arif Pişkin, fenomen dizinin kadrosuna iş insanı Kadir Adarlı rolüyle dahil oluyor. 68. bölümde ekibe katılan Arif Pişkin’in dizinin yeni kötü adamı olacağı konuşuluyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta aktör Arif Pişkin, fenomen dizinin kadrosuna iş insanı Kadir Adarlı rolüyle dahil oluyor. 68. bölümde ekibe katılan Arif Pişkin’in dizinin yeni kötü adamı olacağı konuşuluyor.
Arif Pişkin
Arif Pişkin, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.
Arif Pişkin'in Oynadığı Diziler
Kısmet / Namık / 2023
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 2022-2023
Gül Masalı / 2022
Son Yaz / 2021
Payitaht Abdülhamid / 2019-2020
İstanbullu Gelin / 2019
Ufak Tefek Cinayetler / 2017
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz / 2016
Güllerin Savaşı / 2014-2016
Vicdan / 2013
Öyle Bir Geçer Zaman ki / 2012-2013
Mor Menekşeler / 2011-2012
Kolej Günlüğü / 2011
Kurtlar Vadisi Pusu / 2009-2010
Gece Sesleri / 2008-2009
Köprü / 2007-2008
Kurtuluş / 1994
Arif Pişkin'in Oynadığı Filmler
Başka Türlü Aşk / 2023
Dip / 2022 / Erdal Akın
Merve Kült / 2022 / Terzi Hamdi
Bergen / 2022
Yapayalnız / 2021
5 Silahşörler / 2020
Her Şey Seninle Güzel / 2018
Bir Pazar Sonrası / 2017
Koca Dünya / 2016
Yaban / 1996
Ağrı’ya Dönüş / 1994
Ölürayak / 1991
A ay / 1988