Aile dizisine veda mı ediyor? Show TV'deki değişimle ilgili açıklama...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya‘lı Ay Yapım imzalı Aile dizisinde sular durulmuyor. Show TV ekranlarında yayınlanan diziyle ilgili yeni değişiklik! Canan Ergüder'den flaş "Aile" dizisi açıklaması... Canan Ergüder'in diziye veda edeceği öne sürülmüştü

Aile dizisine veda mı ediyor? Show TV'deki değişimle ilgili açıklama...

Aile dizisinin final yapacağı final öncesinde de Canan Ergüder'in Aile dizisine veda edeceği öne sürülmüştü. 30.bölümde final yapması beklenen Aile dizisinde değişim sürüyor.

"Aile" dizisinin Leyla'sı Canan Ergüder "Bu akşamki bölümde Leyla'nın hikayesinde başka bir sayfa açılıyor" sözleriyle karakteriyle ilgili yaşanan değişim hakkında açıklamalarda bulundu.

CANAN ERGÜDER NE DEMEK İSTEDİ?

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “Aile” dizisinin yeni bölümü bu akşam seyirciyle buluşacak. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya‘lı Ay Yapım imzalı dizi geniş ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin Leyla’sı Canan Ergüder‘in ilk sezonunda pek açılmayan hikâyesi bu sezon daha geniş işlenecek ve rol farklı bir yöne evrilecek.

Aile dizisine veda mı ediyor? Show TV'deki değişimle ilgili açıklama... - Resim : 1

Hayatında hapishane süreci başlayacak olan Leyla karakteriyle ilgili açıklama yapan Canan Ergüder, “Bilirsiniz çok paylaşım yapmayan biriyim. Dolayısıyla yeri geldiğinde yaptığımı da bilirsiniz. Yeri geldi. Bu akşamki bölümde Leyla’nın hikayesinde başka bir sayfa açılıyor. Bana bu etap çok ilginç ve güzel geldi. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?” yorumunu yaptı.

30.BÖLÜM SON BÖLÜM

Öte yandan gelen bilgilere göre Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya‘lı Ay Yapım imzalı Aile dizisi 30.bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.

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