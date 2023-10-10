İşte RTÜK’ün yeni üyeleri

TBMM’de yapılan seçimde Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez, Necdet İpekyüz ilk kez RTÜK Üyeliğine seçildi.

İşte RTÜK’ün yeni üyeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde RTÜK Üyeliği seçimleri vardı.

Genel Kurulda AKP, CHP ve YSP kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.

Milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı oylamada AKP kontenjanından aday gösterilen Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından aday gösterilen İlhan Taşçı ve YSP kontenjanından aday gösterilen Necdet İpekyüz yeni RTÜK Üyeleri olarak seçildi.

BAŞKANLIK SEÇİMİ 18 EKİM'DE

Buna göre, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez, Necdet İpekyüz ilk kez RTÜK Üyesi oldu.

Yeni üyelerin resmi olarak göreve başlamasının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda 18 Ekim 2023 tarihinde Başkanlık seçimi yapılacak.

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