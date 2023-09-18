Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'un 100. yıl özel konuklarını açıkladı

Yaptığı programlarla ses getiren Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'da yapacağı Cumhuriyet'in 100. yılına özel programın konuklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oğuzhan Uğur, "Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel! Konumuz Atatürk, Cumhuriyet ve 100. Yılında Türkiye. Sizler de gelmek isterseniz, katılım başvurusu için 2 Ekim'i bekleyiniz. Tarihimizi kitaplardan ya da tanıklardan değil de, dayınızdan, amcanızdan ya da facebook şeyhlerinden öğrendiyseniz, muhakkak gelmelisiniz" dedi.