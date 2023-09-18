Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'un 100. yıl özel konuklarını açıkladı
Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'un 100. Yıl Özel konuklarını açıkladı. Programa Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk olacak.
Yaptığı programlarla ses getiren Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'da yapacağı Cumhuriyet'in 100. yılına özel programın konuklarını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oğuzhan Uğur, "Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel! Konumuz Atatürk, Cumhuriyet ve 100. Yılında Türkiye. Sizler de gelmek isterseniz, katılım başvurusu için 2 Ekim'i bekleyiniz. Tarihimizi kitaplardan ya da tanıklardan değil de, dayınızdan, amcanızdan ya da facebook şeyhlerinden öğrendiyseniz, muhakkak gelmelisiniz" dedi.
Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel! 🇹🇷 Konumuz Atatürk, Cumhuriyet ve 100. Yılında Türkiye.— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) September 17, 2023
Sizler de gelmek isterseniz, katılım başvurusu için 2 Ekim’i bekleyiniz.
Tarihimizi kitaplardan ya da tanıklardan değil de, dayınızdan, amcanızdan ya da facebook şeyhlerinden… pic.twitter.com/M7qFDKqOcO