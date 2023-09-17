Sosyal medyada 'pahalı şarap' polemiği: İsmail Saymaz yanıt verdi

Gazeteci Zihni Çakır'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışmaya neden oldu.

Çakır, İstanbul'da lüks bir restoranda Murat Ongun'un aralarında İsmail Saymaz'ın da olduğu 12 kişiye yemek verdiğini ifade etti.

Çakır şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi gece Kanyon AVM nin en lüks mekanı GINA restoranda minumum 12 kişinin oturduğu büyük bir masa. Murat Ongun’un ev sahibi göründüğü, İsmail Saymaz’ın yüksek sesle ders verircesine konuştuğu ve hepsi CHP üst yönetiminde yer almış “sosyal demokrat arkadaşların” oturduğu masada en pahalı şarap şişelerinin biri boşalıyor biri geliyor. Daha ilginci Murat Ongun'un ev sahipliğinde İsmail Saymaz'ın ders verdiği masada “ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiği” tartışıyor! Sayın Ekrem İmamoğlu

bu birbirinden pahalı şarapların birinin boşalıp ötekinin geldiği “ülkeyi kurtarma” masasının masraflarını İBB mi karşıladı?"

SAYMAZ'DAN YANIT

Çakır'ın paylaşımına Saymaz'dan yanıt gecikmedi.

Saymaz, "Dün oradaydım evet. Çünkü ‘Atatürk’ filminin basın gösterimindeydim. Masada Murat Ongun değil, Akşam gazetesinden Mustafa Kartoğlu, Yenişafak’tan Ali Saydam ve Prof. Ahmet Kasım Han vardı. Masada, Atatürk filmini konuştuk. Yarına da yazıyorum. Yalanını yiyeyim Zihni" ifadelerini kullandı.