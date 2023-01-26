Murat Sabuncu, Halk TV'den ayrıldığını duyurdu

Gazeteci Murat Sabuncu, Halk TV'de yaptığı Levent Gültekin'le yaptığı İki Yorum programına son verdiğini ve kanaldan ayrıldığını duyurdu. Sabuncu, ayrılma kararını "Halk TV prensip olarak başka yerde video söyleşi yapanlarla çalışmayacağını önceden deklare ettiği için ayrılık gerçekleşti" diyerek açıkladı. Sabuncu, T24'te de video söyleşiler gerçekleştiriyor.

Sabuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"2020’nin Eylül ayı başladığımız, ekranda olduğumuz 26 ay boyunca 200’ün üzerinde program yaptığımız İki Yorum’a nokta koyma zamanı. Seçim döneminde daha önce de olduğu gibi T24'teki yazı ve video söyleşilerle mesleğe devam edeceğim. Halk TV prensip olarak başka yerde video söyleşi yapanlarla çalışmayacağını önceden deklare ettiği için ayrılık gerçekleşti . Başta program ortağım sevgili Levent Gültekin, @halktvcomtrdeki tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Yolları açık olsun.

Program boyunca destekleyen, eleştiren, beğenen, beğenmeyen , sokakta, pazarda, vapurda çevirip konuşan tüm izleyenlere…Memleketin dört bir yanından, hapisten, sürgünden mesaj yollayanlara…demokrasinin yeniden inşa edildiği günlerde buluşmak üzere.. Hoşçakalın…"

GÜLTEKİN: SÖYLENMESİ GEREKEN HER ŞEYİ SÖYLEDİM

Sabuncu'nun programdaki partneri Levent Gültekin de sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gültekin, programı kendi istekleriyle bitirdiğini söyleyerek kanala teşekkür etti. Gültekin'in mesajı şöyle:

"Sevgili arkadaşlar, Hem Murat’ın bu durumu nedeniyle hem de fark ettim ki daha iyi olsun diye yaptığımız eleştiriler yarardan daha çok zarar getiriyor. Bu nedenle kendi isteğimizle İki Yorum programına son verdik. Hem halk tv’ye hem de size çok teşekkür ederim.

Yazdık, konuştuk, kendi adıma söylenmesi gereken her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Niyetimiz iyi olsa da çabamız bazen istenmeyen sonuçlar doğuruyor. Anlayışınız için tekrar teşekkür ederim. Umarım her şey ülkemiz için daha iyi olur."

KANAL İSTİFALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Halk TV'de kısa süre önce Halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk, Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, Haber Koordinatörü İnan Demirel ve Haber Müdürü Pınar Keleş istifa etmişti.