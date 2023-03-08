Korcan Karar da gitti | Sözcü TV'de yeni dönem: Yılmaz Özdil'in görevi Alişer Delek'te

1 Mart 2023'te yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil'in ardından Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar da görevini bıraktı. Karar bu akşam son kez bülteni sunarak kanala veda edecek.

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Korcan Karar da gitti | Sözcü TV'de yeni dönem: Yılmaz Özdil'in görevi Alişer Delek'te

GERÇEK GÜNDEM /

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) uzun bir bekleyişin ardından lisansını verdiği, 1 Mart 2023'te yayın hayatına başlayan Sözcü gazetesinin televizyon kanalı Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. 

KORCAN KARAR SON KEZ ANA HABERİ SUNACAK

Kanalın ana haber spikeri Korcan Karar bugün son kez ana haberi sunduktan sonra kanala veda edecek. Ayrıca Yılmaz Özdil ile daha önce ATV'de birlikte çalışan ve Sözcü Televizyonu'nda yakın ekibinde yer buyan İskender Baydar da kanalla yollarını ayırdı.

Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Korcan Karar en yetkili isim konumundaydı.  

 
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