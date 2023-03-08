RTÜK'ten Flash Haber ve HaberTürk’e ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), deprem yayınlarındaki ifadeler nedeniyle Flash Haber’e yüzde 3 para ve üç kez program durdurma, HaberTürk’e ise yüzde 3 para cezası verdi.

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RTÜK'ten Flash Haber ve HaberTürk’e ceza

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, kanallara yönelik para cezası ve yayın durdurma cezalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Taşçı, paylaşımında şunlara yer verdi:

“İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın depremdeki sorumluluklarından 'takdiri ilahi' diyerek kaçan yöneticilere ve Diyanet Başkanlığı'nın gerçek kimliğinden saptığına yönelik eleştirileri nedeniyle Flash Haber’e yüzde 3 para ile 3 kez de program durdurma cezası verildi. Karar oyçokluğuyla alındı.

RTÜK Fatih Altaylı’nın depremzedelere yönelik televizyonda yapacakları yardım kampanyasının RTÜK’ten gelen talimatla engellendiği açıklamaları nedeniyle de Habertük’e yüzde 3 idari para cezası kararı aldı. Depremdeki koordinasyonsuzluğu açıklamak ve iktidarı eleştirmek suç oldu.”

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