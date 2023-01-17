İşte Şevket Çoruh'un yeni adresi
Arka Sokaklar'da Mesut Komiser olarak hafızalara kazınan Şevket Çoruh'un yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu İskender karakterine hayat verecek.
Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Şevket Çoruh diziden ayrılmıştı. Dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un yeni adresi ise belli oldu.
YENİ DİZİ İLE ANLAŞTI
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 03 Medya ve Same Film'in FOX için hazırladığı Tetikçi dizisiyle anlaştı. Başarılı aktör dizide İskender karakterine hayat verecek.
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