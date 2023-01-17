İşte Şevket Çoruh'un yeni adresi

Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Şevket Çoruh diziden ayrılmıştı. Dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un yeni adresi ise belli oldu.

YENİ DİZİ İLE ANLAŞTI

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 03 Medya ve Same Film'in FOX için hazırladığı Tetikçi dizisiyle anlaştı. Başarılı aktör dizide İskender karakterine hayat verecek.