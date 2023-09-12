HÜDAPAR'lı avukat hedef gösterdi: Gazeteci tehdit edildi

‘Kur'an Nesli Platformu’ tarafından 7-10 yaş arası 3500 çocuğun topluca namaza götürüldüğü anlara ilişkin bir videoyu Twitter hesabından paylaşan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Bilal Güldem, HÜDAPAR'lı bir avukatın hedef göstermesinin ardından tehdit edilmeye başladığını anlattı.

Bianet’e konuşan Bilal Güldem, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu Batman’dan bir haber kaynağının yolladığını ve yalnızca görüntüyü yayınladığını söyledi. Güldem, hedef gösterilmesi sürecinde HÜDAPAR’lı Bilal Çakır’dan bahsetti:

“Videonun yayınlanmasından sonra HÜDAPAR’lı Bilal Çakır diye birisi hedef gösterdi. Sonra da saldırı başladı. Fotoğrafımı indirip üstüne PKK yazmışlar. Daha önce yargılandığım ve beraat ettiğim dava üzerinden beni illegalize etmeye çalışıyorlar. Açık açık tehdit ediyorlar.”

Güldem, hakaret ve tehdit içerikli paylaşımların kaydını aldığını ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

GÜLDEM'E DESTEK

Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Güldem'in tehdit edilmesini kınadı ve açıklamasında “RSF’den Erol Önderoğlu: #Batman’da çocukların namaz için yola çıkarılmasına dair bir videonun, onu yayımlayan gazetecinin can güvenliğini tehlikeye sokulması için araçsallaştırılmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz. Gazeteciyi hedef yapan bir avukatsa bu daha da vahimdir. Kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Güldem'e Dicle Fırat Gazeteciler (DFG) Derneği ve DİSK Basın-İş de destek verdi. DFG'nin açıklamasında "Özellikle bölgemizde 90’lı yılların devlet yanlısı Hizbil-kontra olarak bilinen ve din kisvesi altında katliamlar gerçekleştiren grubun artıkları ve destekçileri işin içinde olunca durum ciddi bir hal almakta" denirken DİSK Basın-İş ise "Gazeteci arkadaşımız Bilal Güldem’e yönelik tehditleri ve saldırıları tanıyoruz. 1990'lı yılların karanlık güçlerinin yöntemleri ile gazeteci arkadaşımızın tehdit edilmesi kabul edilemez." dedi.

Gazeteci arkadaşımız Bilal Güldem’e yönelik tehditleri ve saldırıları tanıyoruz. 1990'lı yılların karanlık güçlerinin yöntemleri ile gazeteci arkadaşımızın tehdit edilmesi kabul edilemez. pic.twitter.com/P79wPykvqs — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) September 12, 2023

NAMAZ 'ETKİNLİĞİ'

Her yıl ağustos ayında temsilcilikleri bulunan illerde 15 günlük namaz kılma programı düzenleyen ‘Kur’an Nesli Platformu’ bu yıl son olarak Batman’da aynı ‘etkinliği’ düzenledi. 7-10 yaş arası 3500 çocuğa 15 gün boyunca namaz eğitimi verildiği, erkek çocukların başına takke geçirildiği, kızların ise başının örtüldüğü programa HÜDAPAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve HÜDAPAR Batman İl Başkanı Davut Şahin de katıldı.