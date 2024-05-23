Halk TV'de ayrılık: Şirin Payzın kanaldan ayrıldığını duyurdu... "'Sözüm Var' bitti ama söz bitmez"

Gazeteci Şirin Payzın Halk TV'den ayrıldığını açıkladı. Payzın, sosyal medya hesabından kararına ilişkin bir de açıklama yaptı.

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Halk TV'de ayrılık: Şirin Payzın kanaldan ayrıldığını duyurdu... "'Sözüm Var' bitti ama söz bitmez"

Halk TV’de bir isim daha kanaldan ayrıldığını açıkladı.

Bir süredir Halk TV’de Sözüm Var programının moderatörlüğünü üstlenen Şirin Payzın, kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Söyleşi için gittiği Almanya’da sakatlanarak ameliyat olmak zorunda kalan Payzın bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Dünkü programda canlı yayında kanaldan ayrılma kararı aldığını duyuran Payzın, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu.

Payzın, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir ayrılma haberi ve teşekkür;

Sözüm Var’ı birlikte hazırladığım , sunduğum dostum, yol arkadaşım, Barış Terkoğlu‘na, sessiz kahraman sevgili editörüm Erdal Aktaş’a, Sözüm Var’ı birlikte yarattık 20 senelik can dostum Emin Çapa'ya , güzelliği ,neşesi ama en önemlisi müthiş haberciliğiyle bize güç katan Seyhan Avşar‘a, sırtımı her zaman dayadığım dünyanın en şahane yönetmeni Murat Erdoğan’a , az süre çalıştım ama çok mutlu çalıştım daha çok görüşeceğiz dediğim programlar koordinatörümüz sevgili Kürşat Oğuz’a ve Halktv haber merkezinin pırıl pırıl habercilerine, teknik ekibe, kameramanlarımıza çok teşekkür ederim.. Seyircilerimize bizi hep destekledikleri, konuklarımıza vakit ayırdıkları için minettarım. Sözüm Var bitti ama söz bitmez.”

Etiketler
Halk TV Barış Terkoğlu Emin Çapa
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