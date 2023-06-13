Habertürk TV’de üst düzey atama

Son günlerde ayrılık haberleri ile gündemde olan Habertürk'te bu kez üst düzey bir görevlendirme oldu.

Habertürk TV’de üst düzey atama

Habertürk.com'da çalışan Burçak Orçun Erkin, Habertürk TV Prime Time Haber Programları Koordinatörlüğüne atandı.

Habertürk TV’de üst düzey atama - Resim : 1

BURÇAK ORÇUN ERKİN KİMDİR

Evli ve 1 çocuk annesi olan, iyi derecede İngilizce bilen Dr. Burçak Orçun Erkin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş, yine İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır.

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