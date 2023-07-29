Habertürk program koordinatörü Orçun'un acı günü

Habertürk Program Koordinatörü Burçak Orçun’un babası Yılmaz Orçun hayatını kaybetti.

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Habertürk program koordinatörü Orçun'un acı günü

Geçen ay Habertürk TV Prime Time Haber Programları Koordinatörü olan gazeteci Burçak Orçun Erkin'in babası Yılmaz Orçun, hayatını kaybetti.

Yılmaz Orçun bugün Şakirin Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

BURÇAK ORÇUN ERKİN KİMDİR?

Evli ve 1 çocuk annesi olan, iyi derecede İngilizce bilen Dr.Burçak Orçun Erkin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş, yine İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır.

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