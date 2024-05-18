Gossip Girl'in sevilen başrolü Blake Lively'den yeni film: İlk fragmanı yayımlandı

2000'li yılların ikonik dizisi Gossip Girl'de Serena van der Woodsen karakteriyle hafızalara kazınan Blake Lively, yeni bir film projesiyle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

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Gossip Girl'in sevilen başrolü Blake Lively'den yeni film: İlk fragmanı yayımlandı

Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan "It Ends With Us" isimli romantik filmin başrol oyuncusu Blake Lively oldu. Güzel oyuncu Lively, 'Lily Bloom' karakterine hayat verecek.

İLK FRAGMAN YAYIMLANDI

Filmin ilk fragmanı da geçtiğimiz günlerde heyecanla bekleyen izleyicilerle buluştu. Taylor Swift'in "My Tears Ricochet" şarkısının duygusal melodisi eşliğinde fragmanda, Blake Lively ve Justin Baldoni'nin canlandırdığı karakterlerin tutkulu ve karmaşık ilişkisine dair ipuçları yer alıyor.

ROMANTİK VE DUYGUSAL BİR HİKAYE

"It Ends With Us", küçük kasabadan büyük şehre taşınıp kendi işini kurmak için Boston'a yerleşen Lily Bloom'un hikayesini anlatıyor. Lily, şehirde Justin Baldoni'nin canlandırdığı Ryle Kincaid ile tanışır. Ryle, beyin cerrahisi ihtisasını bitirmek üzere olan çekici ve karizmatik bir doktordur. İkili arasında hemen bir çekim oluşur, ancak Ryle'ın flört etmeme kuralı ilişkilerini karmaşık hale getirir.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

"It Ends With Us" filminin vizyon tarihi henüz netlik kazanmadı. Filmin yapım aşamasında olduğu ve önümüzdeki aylarda vizyona girmesi bekleniyor.

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