Gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü: İşte NTV muhabirinin Gazze sınırındaki zor anları

7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail çatışmaları, geçtiğimiz günlerde İsrail'in bir hastaneyi vurması ile yeni bir boyuta taşındı.

Dünyanın bir çok noktasında İsrail'i saldırıları protesto edilirken; çatışmalarda her geçen gün şiddetleniyor.

GAZETECİLERİN BULUNDUĞU BÖLGEYE ROKET DÜŞTÜ

Bugün ise gazetecilerin bulunduğu yakın bir noktaya Gazze tarafından atılan bir roket düştü.

NTV muhabiri Osman Terkan'ın canlı yayındayken yapılan saldırı, kameralara böyle yansıdı: