Editörümüz Furkan Karabay'ın yargılandığı davada karar

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, “Yargıda bir grup var, ‘Pelikan’ diye bilinir” paylaşımının da yer aldığı sekiz tweeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı M. Doğan İnal’ın 100 bin TL manevi tazminat istediği editörümüz Furkan Karabay'a açılan davayı reddetti

Gazeteci Karabay'ın katılmadığı duruşmada avukatı Enes Hikmet Ermaner hazır bulundu. Avukat Enes H. Ermaner, son söz olarak, “Şikayet konusu yazıda davacı Mustafa Doğan İnal’ın Pelikan Grubu’na üyeliği iddia edilmemiştir” dedi. Mahkeme, davayı reddetti.

Duruşmaya katılan Sınır Tanımayan Gazeteciler, davayla ilgili şunları kaydetti:

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, “Yargıda bir grup var, ‘Pelikan’ diye bilinir” paylaşımının da yer aldığı sekiz tweeti nedeniyle CB Erdoğan’ın eski avukatı M. Doğan İnal’ın 100 bin TL manevi tazminat istediği Gerçek Gündem editörü @FurkannKarabay'a açılan davayı reddetti 1/2 pic.twitter.com/CUIcJbOpEv — RSF Türkçe (@RSF_tr) October 19, 2023