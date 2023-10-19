Editörümüz Furkan Karabay'ın yargılandığı davada karar

Gazeteci ve Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay'ın, yargıdaki kadrolaşmayı eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı dava, İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

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Editörümüz Furkan Karabay'ın yargılandığı davada karar

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, “Yargıda bir grup var, ‘Pelikan’ diye bilinir” paylaşımının da yer aldığı sekiz tweeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı M. Doğan İnal’ın 100 bin TL manevi tazminat istediği editörümüz Furkan Karabay'a açılan davayı reddetti

Gazeteci Karabay'ın katılmadığı duruşmada avukatı Enes Hikmet Ermaner hazır bulundu. Avukat Enes H. Ermaner, son söz olarak, “Şikayet konusu yazıda davacı Mustafa Doğan İnal’ın Pelikan Grubu’na üyeliği iddia edilmemiştir” dedi. Mahkeme, davayı reddetti.

Duruşmaya katılan Sınır Tanımayan Gazeteciler, davayla ilgili şunları kaydetti:

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Furkan Karabay Recep Tayyip Erdoğan
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