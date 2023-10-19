Editörümüz Furkan Karabay'ın yargılandığı davada karar
Gazeteci ve Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay'ın, yargıdaki kadrolaşmayı eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı dava, İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.
İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, “Yargıda bir grup var, ‘Pelikan’ diye bilinir” paylaşımının da yer aldığı sekiz tweeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı M. Doğan İnal’ın 100 bin TL manevi tazminat istediği editörümüz Furkan Karabay'a açılan davayı reddetti
Gazeteci Karabay'ın katılmadığı duruşmada avukatı Enes Hikmet Ermaner hazır bulundu. Avukat Enes H. Ermaner, son söz olarak, “Şikayet konusu yazıda davacı Mustafa Doğan İnal’ın Pelikan Grubu’na üyeliği iddia edilmemiştir” dedi. Mahkeme, davayı reddetti.
Duruşmaya katılan Sınır Tanımayan Gazeteciler, davayla ilgili şunları kaydetti:
İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, “Yargıda bir grup var, ‘Pelikan’ diye bilinir” paylaşımının da yer aldığı sekiz tweeti nedeniyle CB Erdoğan’ın eski avukatı M. Doğan İnal’ın 100 bin TL manevi tazminat istediği Gerçek Gündem editörü @FurkannKarabay'a açılan davayı reddetti 1/2 pic.twitter.com/CUIcJbOpEv— RSF Türkçe (@RSF_tr) October 19, 2023
RSF temsilcisi @ErolOnderoglu’nun da izlediği karar duruşmasında, gazeteci @FurkannKarabay’ın avukatı Enes H. Ermaner de, son söz olarak’ “Şikayet konusu yazıda davacı Mustafa Doğan İnal’ın Pelikan Grubu’na üyeliği iddia edilmemiştir” dedi. Dava reddedildi. 2/2 pic.twitter.com/vivVA7hC5F— RSF Türkçe (@RSF_tr) October 19, 2023