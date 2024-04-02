Gazeteci Togay Bayatlı hayatını kaybetti

Türkiye spor basınının önde gelen isimlerinden TSYD'nin 7. genel başkanı Togay Bayatlı hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Bayatlı, 85 yaşındaydı.

Tarsus Amerikan Koleji'ni ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Bayatlı, İstanbulspor ve Yeşildirek takımlarında futbol oynadı.

TOGAY BAYATLI KİMDİR?

Tarsus Amerikan Koleji'ni ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Bayatlı, İstanbulspor ve Yeşildirek takımlarında futbol oynadı. Sakatlığı nedeniyle futbolu erken bırakan Bayatlı, lise yıllarında ilgi duyduğu spor yazarlığına başladı. Uzun yıllar Milliyet gazetesinde çalıştı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin 7. genel başkanı olan Bayatlı, Uluslararası Spor Yazarları Yönetim Kurulu Üyeliği, asbaşkanlığı, 1. Başkan Yardımcılığı ve üç dönem (12 yıl) başkanlığını yaptı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Basın Komitesi üyeliği, Uluslararası Voleybol Federasyonu’nun ve FIFA’nın basın komisyonunda 12 yıl görev yaptı. Akdeniz Oyunları Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği’nin Yönetim Kurulu üyeliğini üç dönem yürüttü. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi başkanlığı görevinde bulundu.