Gazeteci Metin Cihan: İçişleri Bakanlığı iademi istiyor ve Interpol aramasının yolu aranıyor

11 yaşındaki Rabia Naz'ın şüpheli ölümünü Türkiye gündemine taşıyan ve daha sonra gördüğü baskılar ve tehditler nedeniyle yurtdışına çıkan serbest gazeteci Metin Cihan, İçişleri Bakanlığı'nın 'Türkiye'ye iadesi'nin yolunu aradığını açıkladı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda bir belge yayınlayan Cihan "Bazen kendimi ve yaşadıklarımı abarttığımı düşünüyorum bazen de hafife aldığımı.. içişleri bakanlığı mahkemelere ve savcılıklara yazı yazmış. iadem isteniyor ve interpol aramasının yolu aranıyor. sadece haber twitlerim yüzünden. bazen diyorum umursama, bazen diyorum vur dibine." ifadelerini kullandı.

'KIRMIZI BÜLTEN/DİFÜZYON İLE ARATTIRILIP ARATTIRILAMAYACAĞININ...'

Cihan'ın paylaştığı belge ise Selçuk Sevgel Bakan a., Interpol-Europol Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü" imzasını taşıyor. Bazı başsavcılıklara iletildiği belirtilen belgede "UYAP kayıtlarında muhtelif suçlardan aranıyor kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" deniyor ve Cihan'ın iadesine ilişkin şu taleplerde bulunuluyor:

- "Yakalama emirlerine istinaden Almanya'dan ülkemize doğrudan talep yoluyla iadesinin talep edilip edilemeyeceğinin değerlendirilmesini, olumlu olması halinde iade evraklarının Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi..."

- "Herhangi bir sebepten iadesinin gerçekleşmemesi ihtimaline binaen, uluslararası seviyede Kırmızı Bülten/Difüzyon ile arattırılıp arattırılamayacağının belirtilmesini..."

- "Kırmızı Bülten/Difüzyon çıkartılmasının başsavcılıklarca istenmesi durumunda...hazırlanacak formların doğrudan Adalet Bakanlığı'na iletilmesi..."