Hayranlarına müjde: Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi belli oldu

Hayranlarının merakla beklediği Ölümlü Dünya filminin ikincisi için geri sayım başladı. Ali Atay'ın yönettiği film 1 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

Hayranlarına müjde: Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi belli oldu

Çekimleri geçtiğimiz haftalarda sona eren "Ölümlü Dünya 2"nin vizyon tarihi belli oldu.

Yönetmenliği de üstlenen Ali Atay'ın senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit ile birlikte kaleme aldığı film, 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Geçtiğimiz ay filmden ilk kareyi paylaşan Atay'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. İlk filmde izleyicilerin diline dolanan, "Anadolu Tat 1071" jenerik müziği eşliğindeki bir videoyu yayınlayan Atay, "Uuu" notunu düştü.

Hayranlarına müjde: Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi belli oldu - Resim : 1

Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Sarp Apak, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol ve Reha Özcan yer alıyor. 

Lokanta işleten sıradan bir aile görünümlü, aslında birkaç nesildir çok gizli dünya çapında bir örgüt için kiralık katil olarak çalışan bir ailenin başına gelenleri anlatan film, hayranları tarafından merakla beklenirken, okuma provasında olan oyunculardan ilk kare 25 Haziran’da gelmişti.

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