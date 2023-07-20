Abdulkadir Selvi: Fulya'yı yedirmeyiz

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağıyla gittiği Suudi Arabistan’da umre yapan Fulya Öztürk’e yönelik eleştirilere tepki göstererek "Fulya’yı yedirmeyiz" dedi.

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Abdulkadir Selvi: Fulya'yı yedirmeyiz

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün Körfez ziyaretini izlemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağıyla gittiği Suudi Arabistan'da umre yapmasına yönelik tepkileri eleştirdi

Erdoğan'ın temasları bitince heyetin otele çekildiğini, Öztürk'ün ise dinlenmek yerine Kabe'yi ziyaret ederek umre yaptığını dile getiren Selvi, "Vay sen misin bunu yapan. Bir defa Fulya'yı Cumhurbaşkanlığı götürmedi. İkincisi kutsal topraklara gidip Kâbe’yi ziyaret etmemek olur mu?" diye sordu. 

"Fulya Hindistan’da olsaydı bir Sih tapınağına gitseydi, çok egzotik bulurlardı. Fulya, Roma’da olsa Vatikan'ı ziyaret etse çok modern bulurlardı. Eğer İsrail’de olsa Ağlama Duvarı’na gitse çok saygı duyarlardı. Ama Kâbe’nin adabına uygun olarak başını kapatıp ibadet ettiği için hücum ediyorlar.

Fulya'yı yedirmeyiz."

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Abdulkadir Selvi: Fulya'yı yedirmeyiz - Resim : 1

ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

Fulya Öztürk de kendisine yöneltilen eleştirilere "Gece 2.30 da gittim, yüreğimden geldi. Otelde uyumak istemedim kalktım gittim. Kimseye zararım yok, kimsenin parasıyla gitmedim. Yazmazdım da sen şimdi paylaşınca yazayım dedim. Yoksa ben benim üzerimden dikkat çekmeye çalışanlara prim vermem onlar anca tweet atar" yanıtını vermişti.

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