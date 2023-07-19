Habertürk'ten ayrılan Kürşad Oğuz, Halk TV’ye geçti

Seçim sonrası Habertürk'ten ayrılan Kürşad Oğuz, Halk TV ile anlaştığını duyurdu. Oğuz, 1 Ağustos'tan itibaren yeni adresinde olacak.

Habertürk'ten ayrılan Kürşad Oğuz, Halk TV’ye geçti

Habertürk'te TV Programları Koordinatörü olan Kürşad Oğuz, kanal ile yollarını ayırması sonrası Halk TV’ye geçtiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oğuz,  Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'na teşekkür ederek, 1 Ağustos itibarıyla Halk TV’de olacağını açıkladı.

Mahiroğlu da Twitter'da, "Halk TV yeni dönemde de etkisini, gücünü artırarak yoluna devam edecek. Ekibimiz güçleniyor, genişliyor. Yıllardır önemli başarılara imza atmış, mesleğinde ses getiren işler yapmış olan sevgili @kursadoguz da artık Halk TV’de. Hoş geldin sevgili Kürşat. Gerçek, özgür ve cesur yayıncılık için doğru adrestesin" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ciner Medya Grubu'nda yer alan Habertürk'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından siyasi tartışma programlarını bitirilmiş internet sitesinden yazarlar kaldırılmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı, Kübra Par ve Kürşad Oğuz gibi isimler kanalla yollarını ayırmıştı. 

Etiketler
Habertürk Halk TV
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan olağanüstü toplantı çağrısı TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan olağanüstü toplantı çağrısı
Yüzdeki lekeleri ilk kullanımda bile yok ediyor: Nohudun içine 3 malzeme ekleyip karıştırın ve... Yüzdeki lekeleri ilk kullanımda bile yok ediyor: Nohudun içine 3 malzeme ekleyip karıştırın ve...
Şef Danilo Zanna darp edildi Şef Danilo Zanna darp edildi
Görmezden gelmeyin! Davetiye çıkarıyorlar! Bahçenize yılanları mıknatıs gibi çeken 5 şey Görmezden gelmeyin! Davetiye çıkarıyorlar! Bahçenize yılanları mıknatıs gibi çeken 5 şey
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye yakın şirketten dikkat çeken anket: Erdoğan'a neden oy verildi? AKP'ye yakın şirketten dikkat çeken anket: Erdoğan'a neden oy verildi?
İslam Memiş'ten Merkez Bankası kararı öncesi çarpıcı tavsiye: 'Zaten tamamen korunacak bir şey yok' İslam Memiş'ten Merkez Bankası kararı öncesi çarpıcı tavsiye: 'Zaten tamamen korunacak bir şey yok'
Ekonomist Selçuk Geçer 'geç bile kalındı' dedi tarih verdi: 'Dolar 38 lira olacak' Ekonomist Selçuk Geçer 'geç bile kalındı' dedi tarih verdi: 'Dolar 38 lira olacak'
14 Temmuz'da sonuçlandı: En başarılı ilçe belediye başkanları anketinde sürpriz sonuç 14 Temmuz'da sonuçlandı: En başarılı ilçe belediye başkanları anketinde sürpriz sonuç
Meteoroloji tek tek uyardı: 24 ilde sıcak hava adeta kavuracak! Meteoroloji tek tek uyardı: 24 ilde sıcak hava adeta kavuracak!