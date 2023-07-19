TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan olağanüstü toplantı çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan olağanüstü toplantı çağrısı

CHP ekonomide yaşanan gelişmeler ve son zamları görüşmek amacıyla, TBMM'nin 25 Temmuz Salı günü olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

Etiketler
Meclis Numan Kurtulmuş CHP
Microsoft'un Activision'ı satın almasında son tarih 18 Ekim'e uzatıldı Microsoft'un Activision'ı satın almasında son tarih 18 Ekim'e uzatıldı
İsrail'de hükümet Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısına hız verdi İsrail'de hükümet Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısına hız verdi
Yüzdeki lekeleri ilk kullanımda bile yok ediyor: Nohudun içine 3 malzeme ekleyip karıştırın ve... Yüzdeki lekeleri ilk kullanımda bile yok ediyor: Nohudun içine 3 malzeme ekleyip karıştırın ve...
‘Göbeğim var’ diyen minibüs şoförü cezadan kaçamadı Trafik cezasından kaçmak için güldüren savunma
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye yakın şirketten dikkat çeken anket: Erdoğan'a neden oy verildi? AKP'ye yakın şirketten dikkat çeken anket: Erdoğan'a neden oy verildi?
İslam Memiş'ten Merkez Bankası kararı öncesi çarpıcı tavsiye: 'Zaten tamamen korunacak bir şey yok' İslam Memiş'ten Merkez Bankası kararı öncesi çarpıcı tavsiye: 'Zaten tamamen korunacak bir şey yok'
Ekonomist Selçuk Geçer 'geç bile kalındı' dedi tarih verdi: 'Dolar 38 lira olacak' Ekonomist Selçuk Geçer 'geç bile kalındı' dedi tarih verdi: 'Dolar 38 lira olacak'
14 Temmuz'da sonuçlandı: En başarılı ilçe belediye başkanları anketinde sürpriz sonuç 14 Temmuz'da sonuçlandı: En başarılı ilçe belediye başkanları anketinde sürpriz sonuç
Meteoroloji tek tek uyardı: 24 ilde sıcak hava adeta kavuracak! Meteoroloji tek tek uyardı: 24 ilde sıcak hava adeta kavuracak!