TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan olağanüstü toplantı çağrısı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.
CHP ekonomide yaşanan gelişmeler ve son zamları görüşmek amacıyla, TBMM'nin 25 Temmuz Salı günü olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.