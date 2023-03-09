Türk basınının önde gelen siyaset ve parlamento muhabirlerinden, önceki dönem Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı gazeteci İsmet Demirdöğen yaşamını yitirdi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı, RTÜK Üyesi meslek büyüğümüz gazeteci İsmet Demirdöğen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ailesinin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin. Yattığı yer incitmesin." ifadesini kullandı.

Önceki dönem Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı, RTÜK Üyesi meslek büyüğümüz gazeteci İsmet Demirdöğen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ailesinin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin.

Yattığı yer incitmesin. — İlhan Taşcı (@ilhantasci) March 9, 2023

İSMET DEMİRDÖĞEN KİMDİR?

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1960 yılında dünyaya gelen Demirdöğen, Hozat ve Ankara’daki eğitimlerinin ardından Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu'nda Satınalma Memuru olarak çalışma hayatına başlayan Demirdöğen ANKA Ajansı'nda muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1991 – 1993 yılları arasında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Demirdöğen çeşitli gazete, dergi ve ajanslarla televizyonlarda muhabir, parlamento şefi, haber müdürü, haber koordinatörü ve Ankara Temsilcisi olarak görev aldı. 2013 yılında CHP TBMM Grubu'nda Basın Danışmanlığı görevine getirilen Demirdöğen, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanlığı ve RTÜK Üyeliği de yaptı.