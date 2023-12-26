Gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te açıklamalarda bulundu.

Ziyaret sonrasında bir gazetecinin “Gazeteci Can Ataklı’nın şehit aileleri aleyhindeki söylemlere” ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Can Ataklı ile ilgili de gerekli suç duyurusunda bulunduk. Şehitlerimizin emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacak, onlara dil uzatanlara hadlerini bildirmeye devam edeceğiz."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle" gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla dün resen soruşturma başlattığını duyurmuştu.

CAN ATAKLI NE DEMİŞTİ?

Can Ataklı, YouTube yayınında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz, defolun gidin burdan... Tamamen provakasyon ve iktidar tarafından düzenleniyor belli. Vatandaşın böyle bir tepki göstermesine falan gerek yok. Öbür tarafta mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz... Kimsin lan? Kimsin? Yani şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var? Ama eline mikrofon verip bunu söyletenlere tabii söylüyorum. Acılı bir adam... Ona diyorlar ki oğlunu PKK öldürdü bunlar da PKK'yı savunuyor."

ÖZÜR DİLEDİ

Can Ataklı bu gelişme üzerine sabah saatlerinde X hesabından yaptığı açıklamada, 22 dakikalık konuşmasının sadece 9 saniyelik bir kısmının cımbızlanarak aleyhine bir linç kampanyasına dönüştüğünü belirtti, "Yazdıklarım söylediklerim nedeniyle zaman zaman ağır eleştirilerle hatta linç kampanyaları ile çok karşılaştım Ancak hiçbiri dünkü YouTube konuşmamdan sonra başlatılan linç kampanyası kadar büyük olmadı" diye yazdı.

Konuşmasında asıl olarak şehit cenazelerini istismar ederek kin ve nefrete çevirmek isteyenleri eleştirdiğini ifade eden Ataklı, konuşmasının sadece o bölümünü izleyen bir çok şehit yakınını kırmış olabileceğini belirtti, hepsinden özür diledi.

47 yıllık meslek hayatında pek çok sıkıntılı dönem olduğunu söyleyen Ataklı, "iktidarın hakim kıldığı algı operasyonunun" hedefine oturtulduğunu iddia etti.

Kaynak: Gerçek Gündem