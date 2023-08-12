Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu: Ekrana döneceği tarihi açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal, ekrana döneceği tarihi ve yeni adresini duyurdu.

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Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu: Ekrana döneceği tarihi açıkladı

Yeni yayın dönemi için hangi kanalda olacağı merak edilen Gazeteci Fatih Portakal, kısa süre önce isim vermeden sözleşme imzaladığını belirten bir paylaşımda bulunmuştu.

Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda bir dönem daha Sözcü TV ile anlaştığı bilgisini verdi.

Portakal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dün sözleşmeye imza atıyordum, işte o sözleşme bu sözleşme. Sözcü TV’yle anlaştım. 11 Eylül’de başlıyorum. 14 Haziran 2024’e kadar karşınızda olacağım.”

Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu: Ekrana döneceği tarihi açıkladı - Resim : 1

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