Mert Ramazan Demir’in yerine yeni yakışıklı. Yalı Çapkını dizisinde olay değişiklik

Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisi iddialı yolculuğuna devam ediyor. Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde bomba isimler kadroya dahil olacak.

PEŞ PEŞE TRANSFERLER

Yalı Çapkını dizisi yeni sezon öncesinde peş peşe transferlerle gündeme geliyor. Şevval Sam’ın oğlunun Yalı Çapkını dizisine katılacağı öğrenildi. Yakışıklılığıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun Mert Ramazan Demir’e yeni rakip olması bekleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre; “Yalı Çapkını” dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Star TV‘nin geçen sezon reytinglerde yüzünü güldüren fenomen dizisinde geçen sezon sonundan beri yalıya gelmesi beklenen Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) torunu karakteri için Tarık Emir Tekin‘in adı geçiyordu. Son gelen bilgilere göre Tekin, “Yalı Çapkını”yla anlaştı.

Özellikle Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’lu “Sadakatsiz” dizisiyle gönüllerde taht kuran Tarık Emir Tekin, anneannesi Leman Sam ve annesi Şevval Sam‘ın sanat dünyasındaki kaliteli duruşunu aynı başarıyla devam ettirmek için sağlam adımlar atıyor. Tekin, aynı zamanda beyefendiliği kişiliğiyle de çalıştığı setlerde ve yakın çevresinde çok seviliyor.

Yalı Çapkını dizisinden öte yandan Pelin karakterinin de çıkacağı öğrenildi. Bu gelişme Afra Saraçoğlu hayranlarını da çok sevindirdi.

Dizide yer alan Pelin ve Seyran karakteri birbirleriyle çekişme halindeydi.

Derleme: Gercekgundem.com – Kaynak: Birsen Altuntaş