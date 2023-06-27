Fatih Portakal 'dış sese' tepki gösterdi: "Ben adımı veriyorum"

Sözcü TV'de Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, canlı yayında haberleri sunarken dış ses düzenlemesi ile uğraşan çalışanın yaptığı işi beğenmediğini dile getirerek tepki gösterdi.

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Sözcü TV'nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal yine gündem olacak bir çıkış yaptı. Haberleri sunduğu sırada Yunanistan'daki seçimlerle ilgili gelişmelerin anlatıldığı haberi okuyan dış sesi beğenmeyen Portakal canlı yayında tepki gösterdi. Portakal, "Nasıl, dış sesi beğendiniz mi? Ben beğenmedim." şeklinde konuştu.

Portakal, tepkisini dile getirdiği sözlerinin devamında, "Haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden de aynı uygulamayı veya şefkati veya aynı özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizin karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirmesine kadar her şey benim sorumluluğumda. Bu da benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da üstüme alıyorum. Maalesef alıyorum. Bu dış ses içinde sizden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

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